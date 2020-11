Mercato Inter – Laporta: “Rifiutai 250 milioni da Moratti per Messi” / News

Mercato Inter, retroscena clamoroso su Messi

ULTIME NOTIZIE MERCATO INTER – Nel corso dell'ultimo mercato, si è parlato molto della possibilità di Lionel Messi all'Inter. Un sogno che però non si è realizzato nonostante le frizioni con il presidente Bartomeu. Ma non è l'unica volta che i nerazzurri hanno provato a prendere il fuoriclasse argentino. Joan Laporta, ex presidente blaugrana, ha infatti svelato un clamoroso retroscena di quasi 15 anni fa: "Nel 2006 Massimo Moratti è venuto da me – riporta 'Gazzetta.it' – e mi ha offerto 250 milioni di euro per Messi, ma gli ho detto di no. Il padre di Leo mi ha chiesto cosa avrei fatto io, da padre. E gli ho risposto che gli avremmo costruito attorno una squadra che lo avrebbe aiutato a ottenere i successi più importanti. Ho visto l'amore di Messi e della sua famiglia per il Barça. Sta bene a Barcellona e in Catalogna. Con lui non si tratta di una questione di soldi".