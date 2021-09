Mercato Inter – Ag. Lautaro: “Rinnovo? Siamo ai dettagli. Vuole restare”

Le ultime sul mercato dell'Inter. Procede a vele spiegate la trattativa per il rinnovo di Lautaro Martinez: la conferma dell'agente

Dopo le cessioni illustri di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, l'Inter può tirare un sospiro di sollievo sul fronte Lautaro Martinez. Come conferma l'agente dell'argentino, Alejandro Camano, il rinnovo è ormai a un passo. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'FcInter1908': "Rinnovo chiuso? Non ancora, ci stiamo lavorando con l'Inter, in grande sintonia. Non è ancora definito, mancano dei dettagli per chiudere l'operazione. La volontà è quella di andare avanti insieme, la cosa importante è che Lautaro è molto felice all'Inter". Ecco le top news di oggi sul Milan.