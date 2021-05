Mercato Inter – Ag. Hakimi e Lautaro: “Tutti hanno un prezzo, vedremo cosa fare”

Le ultime sul mercato dell'Inter. Alejandro Camano, agente di Achraf Hakimi e Lautaro Martinez, ha parlato del futuro dei due calciatori

Alejandro Camano, agente di Achraf Hakimi e Lautaro Martinez, ha parlato del futuro dei suoi assistiti ai microfoni di 'TeleLombardia'. Queste le dichiarazioni: "Non è facile uscire da una situazione complicata a causa della pandemia e quindi credo che oggi non sia possibile dire chi uscirà dall'Inter per sistemare la situazione. Achraf è molto giovane, è arrivato all'Inter ed è stata una decisione intelligente. Quando inizia il mercato ti chiamano per i tuoi giocatori: se l'Inter è in difficoltà, capiremo cosa fare. Parlerà il mercato. Il rapporto con il club è buono. Per Lautaro, se non si è arrivati prima all'accordo per il rinnovo è a causa degli agenti che aveva prima. Ausilio è un professionista importante, difende gli interessi del club. Adesso arriverà il nuovo allenatore e c'è bisogno di capire l'aspetto sportivo. Poi si parlerà di tutti i giocatori che sono importanti. Hakimi ha ancora quattro anni di contratto, Lautaro due. Cosa accadrà in futuro non lo so, tutti i giocatori hanno un prezzo. Se tutta l'Europa ha visto il calcio dell'Inter, credo che tutti i giocatori saranno presi in considerazione".