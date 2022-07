Mercato – De Ketelaere, il Milan alza l’offerta: proposte due contropartite

Le ultime sul mercato del Milan. Dal Belgio sono sicuri: ecco la seconda offerta per Charles De Ketelaere. Presenti due contropartite

Ormai non ci sono più dubbi: Charles De Ketelaere è il grande obiettivo del Milan sulla trequarti. Nei giorni scorsi i rossoneri avevano presentato un'offerta da 20 milioni di euro più bonus , ritenuta bassa dal Brugge. I rossoneri però non si scoraggiano e continuano a seguirlo, anzi, stando a quanto riferito dal Belgio, nelle ultime ore sarebbe arrivata la tanto attesa seconda offerta da presentare al club belga.

Stando a quanto riferisce Alexandre Braeckman, giornalista belga di 'RTL Sport', ha fornito i dettagli della nuova offerta del Milan: 30 milioni di euro più l'inserimento dei giovani Andreas Jungdal ed Emil Roback. Il Diavolo avrebbe già un accordo verbale con il giocatore per un contratto di cinque anni e vorrebbe chiudere l'operazione al più presto. Nel frattempo il Brugge ha preso in considerazione questa nuova offensiva e sta valutando il da farsi. Milan, le parole di Yacine Adli in conferenza stampa >>>