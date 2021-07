Meite: “Ringrazio Milan e Torino, un piacere aver giocato per voi”

L'ex centrocampista di Milan e Torino, Soualiho Meite, firma con il Benfica e lascia la Serie A: ecco il saluto dal suo profilo Instagram

Meite ha utilizzato il suo profilo Instagram per salutare le due squadre con cui ha giocato in Serie A , ossia Milan e Torino. Il centrocampista ha speso parole al miele per questi club, ciò indica quanto abbia gradito l'esperienza italiana.

"Ringrazio il Milan e il Torino per le opportunità che mi hanno dato. Sono davvero felice di aver giocato nelle sue due squadre. Mi hanno permesso di crescere come giocatore e come uomo. Vi auguro il meglio per il futuro".