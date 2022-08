Marchetti: “Sostituto di Kessie? A livello numerico il Milan c’è”

"Non è detto al 100% che il sostituto di Kessie per forza arrivare, a centrocampo sono arrivati Adli e Pobega. Ci sono 6 giocatori per due posti. Se va via Bakayoko allora può arrivare un centrocampista. La priorità oggi se si guarda questo aspetto è il difensore. Ci sono quattro difensori centrali, ne servono cinque. La verità è che il Milan ha già individuato i difensori, parliamo di Diallo e Tanganga. A centrocampo i rossoneri hanno inseguito Renato, ad ora non ci sono nomi caldissimi. Questo non significa che prenderanno prima il difensore del centrocampista, perché il mercato è imprevedibile. Se ci sarà l’occasione la prenderanno al volo”. Milan, contatti per Milinković-Savić? Le ultime news di mercato >>>