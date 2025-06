Marchetti: “Avances dell’Al-Hilal, ma Theo non cambia posizione”

Ha continuato Luca Marchetti sul futuro di Theo Hernandez: "Resta fredda anche la pista Atletico Madrid. Nel frattempo tutto impostato per il rinnovo annuale di Camarda, che sarà poi ceduto in prestito: Lecce e Spezia si contendono il talento classe 2008. Sul fronte entrate, nessuna accelerazione concreta: dopo il colpo Reijnders al City e l’interesse per Javi Guerra, i rossoneri restano in attesa delle cessioni per agire sul mercato".