Mandzukic si taglia lo stipendio. Ora vuole convincere il Milan sul campo

Le ultime sul calciomercato del Milan: Mario Mandzukic vuole il club rossonero a puntare su di lui anche nella prossima stagione

Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, si sofferma su Mario Mandzukic. Il croato ha dimostrato la sua signorilità rinunciando allo stipendio di marzo per via dei troppi infortuni che l'hanno colpito nell'ultimo periodo. Parliamo di circa 250-300 mila netti. Una cifra importante, e dunque il gesto di Mandzukic era tutt'altro che scontato. La società ha apprezzato molto.