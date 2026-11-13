Nei giorni scorsi, il nome di Malo Gusto è stato accostato insistentemente al Milan in vista del mercato di gennaio. Il terzino destro francese classe 2003 sta trovando meno spazio del previsto al Chelsea e potrebbe lasciare l'Inghilterra nel corso della sessione invernale per giocare con maggiore continuità. La prestazione offerta in Nations League contro l'Italia, tuttavia, ha già iniziato ad alimentare le preoccupazioni dei tifosi rossoneri.

Calciomercato, Malo Gusto accostato al Milan

La prestazione 'horror' di Malo Gusto in Francia-Itala

Duelli vinti/ingaggiati: 2/6

2/6 Dribbling subiti: 1

1 Rigori concessi: 1

1 Falli commessi: 3

3 Palloni persi: 8

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, ilsarebbe tra le squadre maggiormente interessate a. Cresciuto nel settore giovanile dell'Olympique Lione, nel 2023 il Chelsea lo acquista per 30 milioni di euro. Nelle quattro stagioni in Inghilterra, il terzino classe 2003 ha collezionatocomplessive, impreziosite daLa stagione 2025/2026 è stata la più prolifica della sua carriera: 3 gol, 6 assist e 49 apparizioni complessive.Nonostante lo scarso minutaggio che Enzo Maresca gli sta concedendo al Chelsea,ha schieratodal 1' minuto ain occasione diIl laterale transalpino, tuttavia, non ha fatto altro che confermare il momento complicato che sta attraversando. Ecco qualche statistica utile ad inquadrare la sua prova in Nations League (dati 'Sofascore'):

Al di là dei numeri, ci sono due errori mastodontici che hanno compromesso la prestazione di Malo Gusto a San Siro. Al 26' minuti si fa superare con estrema facilità da Nicolò Cambiaghi, che prende il fondo e mette al centro per l'1-0 di Pio Esposito. Il duello tra i due si rinnova al 59': l'esterno del Bologna sgasa ancora sulla sinistra e il terzino del Chelsea lo stende con un intervento in netto ritardo: calcio di rigore per l'Italia.

Costi dell'operazione

Le possibili alternative

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