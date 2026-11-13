Si rincorrono le voci su un presunto interesse del Milan per Malo Gusto del Chelsea: l'analisi del suo profilo e i segnali emersi da Italia-Francia 3-1
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Nei giorni scorsi, il nome di Malo Gusto è stato accostato insistentemente al Milan in vista del mercato di gennaio. Il terzino destro francese classe 2003 sta trovando meno spazio del previsto al Chelsea e potrebbe lasciare l'Inghilterra nel corso della sessione invernale per giocare con maggiore continuità. La prestazione offerta in Nations League contro l'Italia, tuttavia, ha già iniziato ad alimentare le preoccupazioni dei tifosi rossoneri.
Calciomercato, Malo Gusto accostato al MilanSecondo le ultime indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, il Milan sarebbe tra le squadre maggiormente interessate a Malo Gusto. Cresciuto nel settore giovanile dell'Olympique Lione, nel 2023 il Chelsea lo acquista per 30 milioni di euro. Nelle quattro stagioni in Inghilterra, il terzino classe 2003 ha collezionato 144 presenze complessive, impreziosite da 3 reti e 18 assist. La stagione 2025/2026 è stata la più prolifica della sua carriera: 3 gol, 6 assist e 49 apparizioni complessive.
La prestazione 'horror' di Malo Gusto in Francia-ItalaNonostante lo scarso minutaggio che Enzo Maresca gli sta concedendo al Chelsea, Zidane ha schierato Malo Gusto dal 1' minuto a San Siro in occasione di Italia-Francia. Il laterale transalpino, tuttavia, non ha fatto altro che confermare il momento complicato che sta attraversando. Ecco qualche statistica utile ad inquadrare la sua prova in Nations League (dati 'Sofascore'):
- Duelli vinti/ingaggiati: 2/6
- Dribbling subiti: 1
- Rigori concessi: 1
- Falli commessi: 3
- Palloni persi: 8
Al di là dei numeri, ci sono due errori mastodontici che hanno compromesso la prestazione di Malo Gusto a San Siro. Al 26' minuti si fa superare con estrema facilità da Nicolò Cambiaghi, che prende il fondo e mette al centro per l'1-0 di Pio Esposito. Il duello tra i due si rinnova al 59': l'esterno del Bologna sgasa ancora sulla sinistra e il terzino del Chelsea lo stende con un intervento in netto ritardo: calcio di rigore per l'Italia.
Costi dell'operazioneAd agevolare un'eventuale trattativa potrebbero essere gli ottimi rapporti tra Milan e Chelsea, che negli ultimi anni hanno chiuso diverse operazioni (vedi Pulisic, Loftus-Cheek, Tomori, ecc...). Secondo il portale britannico 'TeamTALK', l'affare potrebbe andare in porto sulla base di un prestito con diritto o obbligo di riscatto a condizioni favorevoli, sfruttando la voglia del ragazzo di giocare con maggiore continuità. L'infortunio di Samuel Chukwueze potrebbe spingere la dirigenza rossonera a tornare sul mercato per acquistare un esterno destro, ma Malo Gusto non è l'unico nome sulla lista.
Le possibili alternativeIl Milan sta lavorando a tre possibile alternative per sopperire all'assenza del nigeriano:
- Rientro anticipato di Athekame: il laterale svizzero sta facendo faville al Lione e il Milan sta pensando di riportarlo a casa già a gennaio.
- Givairo Read: terzino destro olandese del Feyenoord che ha attirato l'attenzione del Milan
- Diogo Dalot: possibile ritorno al Milan dopo l'esperienza nella stagione 2020/2021
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