Milan, Maignan rinnovo e adeguamento: evitare un Donnarumma-bis

Il Milan , negli ultimi anni, è riuscito a portare a Milanello molti giocatori interessanti. Uno di questi è Mike Maignan . Il portiere ha dimostrato sul campo di essere uno dei top in Europa. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, parla del possibile rinnovo, per evitare un caso Donnarumma.

Milan, per Maignan va evitato un Donnarumma-bis

Mike Maignan, si legge, è uno dei giocatori fondamentali per il Milan. L’adeguamento dell’ingaggio è in divenire anche per il portiere, con il chiaro obiettivo del Milan di non arrivare a ridosso degli ultimi mesi di contratto. Evitando altri tormentoni, come ad esempio quello di Donnarumma. Al momento Maignan percepisce due milioni all’anno, fino al 2026. L’assalto di club esteri va scongiurato, nei mesi che verranno.