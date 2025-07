Ludi (DS Como): “Morata? Non parlo di giocatori di altri club”

Su La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina - 10 luglio - si trova un'intervista rilasciata dal direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi . Moltissimi i temi trattati: dagli investimenti sul mercato agli obiettivi per la prossima stagione, dai metodi di lavoro della società alla centralità nel progetto di Cesc Fabregas , fino all'importanza di saper lavorare bene con i giovani .

Infine, ha risposto ad alcune domande riguardo a giocatori accostati al Como in ottica calciomercato. Tra questi, Alvaro Morata, la cui situazione contrattuale risulta piuttosto intricata. Arrivato l'estate scorsa al Milan, l'attaccante spagnolo non ha convinto il club rossonero, che lo ha mandato in prestito al Galatasaray. La formula del trasferimento prevede un prestito oneroso della durata di un anno con diritto di riscatto, prorogabile gratuitamente per altri sei mesi fino a giugno 2026.