Longoni: “Pista Thiaw-Bayer si raffredda, vi spiego il motivo”

Andrea Longoni ha parlato su "Milan Hello" del perché Malick Thiaw potrebbe restare al Milan in questa sessione di mercato

Si è espresso così Andrea Longoni sul suo canale YouTube, "Milan Hello", in merito ad un paio di voci di mercato. Nello specifico, le voci riguardano Malick Thiaw con il Liverpool che starebbe puntando un altro difensore. Prima però Longoni ha parlato del Milan di Allegri e di alcuni esuberi ancora in situazione incerta: "Allegri vuole 23 giocatori compresi i portieri. Diversi giocatori devono essere tagliati. Restano sul mercato Bennacer, Adli, colombo, Okafor, Pobega, Vasquez, morata, sono sette esuberi.

Ha aggiunto poi brevemente: "Saelemaekers per Allegri deve restare. Per Adli, sembra che stia valutando l'ipotesi Qatar seriamente. Io sono preoccupato perché abbiamo troppi giocatori e non sempre poi riesci a uscirne bene. Qualità non sempre evidente, ecco, in Furlani."