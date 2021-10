Longoni: “Kessié, la richiesta al Milan e l’unico modo per tenerlo” (Video)

Andrea Longoni, giornalista sportivo, ha parlato di Franck Kessié e della sua complicata situazione contrattuale nel Milan. Le ultime news

Daniele Triolo

Andrea Longoni, giornalista sportivo, ha parlato della complicata situazione di Franck Kessié nel Milan attraverso 'Milan Hello', canale 'YouTube' che, di fatto, sta diventando una vera e propria community per i sostenitori rossoneri. Il contratto di Kessié con il club di Via Aldo Rossi, come noto, scadrà il prossimo 30 giugno 2022 e, ad oggi, non giungono segnali incoraggianti sul rinnovo.

Longoni ha spiegato come il Milan sia arrivato ad offrire a Kessié, che fino ad ora ha percepito 2,2 milioni di euro netti a stagione, un nuovo contratto da 6 milioni di euro netti a stagione. L'ultima richiesta, invece, del centrocampista ivoriano alla dirigenza rossonera è di un nuovo contratto quinquennale, quindi fino al 30 giugno 2026, da ben 8,5 milioni di euro netti all'anno!

Un accordo, quindi, da 42,5 milioni di euro in totale, circa 80 al lordo per il prossimo quinquennio. Ai quali, oltretutto, andrebbe aggiunta una ricca commissione per il suo manager, George Atangana. In definitiva, un affare da quasi 100 milioni di euro: cifre che il Milan non intende assolutamente raggiungere. Più probabile, secondo il collega, dunque, che Kessié vada via dal Milan.

L'unico modo, secondo quanto raccolto da Longoni, affinché il Milan possa soddisfare le richieste di Kessié dipende dal via libera delle istituzioni politiche alla costruzione del nuovo stadio di Milano. Nel caso, infatti, il Milan possa avere la certezza di contare su futuri introiti, a quel punto potrebbe allargare anche un po' il portafoglio per trattenere l'ivoriano.