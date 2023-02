Dall’Inghilterra, Joe Lewis mette in vendita il Tottenham

Secondo quanto scrive il Daily Mail, il proprietario degli Spurs Joe Lewis vorrebbe 4,5 miliardi di sterline per cedere il suo Tottenham

Il Tottenham in vendita: ecco la richiesta di Lewis

Il Tottenham è in vendita ma a caro prezzo. Secondo quanto scrive il Daily Mail, il proprietario degli Spurs Joe Lewis vorrebbe 4,5 miliardi di sterline per cedere il suo club. Gli Spurs, quindi, potrebbero presto cambiare proprietario. Un po' lo stesso percorso intrapreso dal Milan. Rossoneri che voleranno a Londra per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Calciomercato Milan – Maldini studia due profili del Salisburgo