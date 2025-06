Letizia: “Vásquez rientra al Milan, ecco cosa mi risulta sul suo futuro”

Mesi fa disperati per Vásquez, ora il Milan

Ecco le parole del giornalista in merito:"C'è una notizia di mercato che riguarda un giocatore di rientro al Milan. Si tratta di Devis Vásquez, portiere nell'ultima stagione in prestito all'Empoli, che ha scelto di non riscattare il cartellino del colombiano, complice la retrocessione. Qualche mese fa leggevo che erano tutti disperati perché il Milan aveva dato in prestito Vásquez all'Empoli, che eravamo stati stupidi e che non abbiamo capito che era un portiere forte. Poi ragazzi, Vásquez torna al Milan, come ormai succede per tutti i prestiti."