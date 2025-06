Letizia: “Theo-Milan, i retroscena del rapporto incrinato e del mancato rinnovo”

Letizia ha poi accennato al possibile passaggio all'Atletico Madrid. Ma, secondo le ricostruzioni, si sarebbe trattato di un bluff: "Theo ingenuamente prende tempo. A quel punto il Milan si irrigidisce. Poche settimane dopo, Theo ricomincia a fare cose che non piacciono al club (vedi l'espulsione con il Feyenoord). Quella è la linea definitiva. Lì Theo è stato trasparente perché ha provato a ricucire ma il Milan ormai aveva deciso. Nelle ultime settimane il Milan è stato chiaro con Theo, facendogli capire che qualora non avesse trovato un accordo per andare via, Theo sarebbe rimasto fuori squadra."

"Il Milan ha bisogno di iniziare un nuovo ciclo, con nuovi rapporti e un nuovo spogliatoio. Quando cala l'ultimo bluff dell'Atletico, anche Theo si rende conto che è stato preso in giro. L'agente ha detto che c'era l'Atletico ma poi Theo si rende conto che quella possibilità non c'è. Il Milan rimane lì e Theo dove va? Nell'unica squadra che l'ha cercato, l'Al Hilal. Theo va via lasciando 30 milioni in cassa, da parte del Milan c'è la possibilità di salutarlo in maniera degna. Se fosse andato via a zero in unno fuori rosa, sarebbe stato come un Origi qualsiasi. Non sarebbe stato bello per la storia di Theo al Milan."