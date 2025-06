Letizia rivela: “Interesse dall’Arabia per Adli. E se il Milan lo cede …”

Ha chiuso parlando della possibile cessione di Adli in termini di plusvalenza: "Adli ha ancora un contratto in essere per un anno col Milan e il suo valore al bilancio è quasi ammortato. Un qualsiasi tipo di cessione porterebbe una plusvalenza al club rossonero. Vedremo se Adli troverà spazio nel calcio arabo oppure no. Qatar e Arabia saudita sono campionati in cui qualcuno potrebbe offrire una cifra che rispetto allo zero a bilancio potrò portare una buona plusvalenza al Milan."