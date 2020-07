Le Mèe (agente sportivo): “Kalulu grandissima operazione, bravo Milan”

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan ha anticipato la concorrenza per Pierre Kalulu, terzino destro in arrivo dal Lione. Di questa operazione ha parlato l’agente e responsabile dell’agenzia Sport Profile Consulting Yvan Le Mèe. Questa la sua opinione espressa all’interno della trasmissione ‘Stadio Aperto’ in onda su ‘TMW Radio’: “La Francia è molto seguita, basta vedere il Milan che con Moncada è andato a prendere Kalulu: buonissima operazione“.

