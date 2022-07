Lazio, Lotito tuona: “Romagnoli? A certe condizioni può restare a casa”

Claudio Lotito , presidente della Lazio, ha parlato dell'ex capitano del Milan Alessio Romagnoli , obiettivo di calciomercato. Dopo essersi svincolato a parametro zero, i biancocelesti hanno messo nel mirino il classe 1995, ma attenzione alle affermazioni di Lotito, che si è mostrato duro riguardo alla questione. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Il Messaggero'.

“Romagnoli? A certe condizioni può restare a casa. Casale? È sempre stata la nostra prima scelta. Io ho un impegno con Sarri per due portieri e due difensori. Stop. Un centrale è già arrivato, l'altro arriverà. Manterrò le promesse fatte al tecnico con cui ho stilato un elenco di top player da cui attingere per costruire una grande squadra”. Milan, Divock Origi si presenta in conferenza: qui tutte le sue dichiarazioni