Lazio, Acerbi non parte per il ritiro: scelta condivisa con il club

Sta per giungere al capolinea l'avventura di Francesco Acerbi con la Lazio: il difensore non è partito per il ritiro con i biancocelesti. Una scelta, riferisce TMW, condivisa con il club di Claudio Lotito arrivata da un'iniziativa proprio dello stesso giocatore. Acerbi, nelle ultime settimane, è stato insultato diverse volte dai tifosi della Lazio e sarebbe sempre più lontano dalla società capitolina, per questo la scelta di non partire per il ritiro.