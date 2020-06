Laxalt, una bocciatura su tutti i fronti: in estate sarà addio?

MERCATO MILAN – E’ tornato a gennaio, dopo il prestito al Torino, complice la partenza di Ricardo Rodríguez volato in Olanda al PSV Eindhoven. Tuttavia, Diego Laxalt, esterno mancino uruguaiano, non sembra rientrare nei piani rossoneri del futuro. L’ex Genoa è rientrato alla base per fare da alternativa a Theo Hernandez, ma nonostante il francese sarà assente nella semifinale di ritorno di venerdì sera contro la Juventus, al suo posto Pioli sembra orientato a scegliere Davide Calabria.

Insomma, un destro adattato a sinistra piuttosto che un mancino naturale come Laxalt. Se non è una sentenza sul futuro del terzino della Celeste poco ci manca. Col Torino di Walter Mazzarri 16 presenze, ma solamente 4 dal primo minuto. Tante piccole apparizioni che non hanno mai convinto il club granata che certamente al termine della stagione non avrebbero esercitato il diritto di riscatto. Così Diego ha giocato gli ultimi minuti (8 per la precisione) col Toro il 28 gennaio, a San Siro contro il Milan in Coppa Italia.

Strano scherzo del destino perché di lì a pochi giorni il terzino con le treccioline sarebbe tornato a Milanello per allenarsi coi suoi vecchi compagni. Il suo rendimento in rossonero la passata stagione non aveva soddisfatto le aspettative; era arrivato dal Genoa nell’ambito dell’operazione con Gianluca Lapadula. Con Gattuso un feeling mai sbocciato e anche con Pioli sembra proprio che non ci sia troppa empatia. Il suo agente ha già fatto sapere che ci sono parecchie squadre soprattutto dal campionato russo che hanno chiesto informazioni sul classe 1993, anche se stando a quanto riportato dalla nostra redazione ci sarà anche un club italiano che ci proverà in estate: ecco di chi si tratta>>>