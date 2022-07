Laporta si sbilancia: ”Capitolo Messi-Barcellona non è ancora finito”

Durante la scorsa estate, Lionel Messi ha dato il suo addio al Barcellona dopo ben 18 anni di onoratissimo servizio; come spiegato al tempo dal presidente Joan Laporta , la separazione è avvenuta principalmente per motivi di natura economica. Ieri, in occasione della partita vinta contro il Real Madrid a Las Vegas, il numero uno del club blaugrana è tornato sull'argomento riaprendo clamorosamente al ritorno della Pulce in Catalogna .

Di seguito, riportiamo le sue dichiarazioni: “Credo, spero e mi auguro che il capitolo Messi al Barcellona non sia ancora finito. Ma doveva succedere un giorno, dovevamo prendere una decisione in conseguenza dell’eredità che avevamo ricevuto. Il club è al di sopra di giocatori e allenatori, ma penso che sia nostra responsabilità garantire che questo capitolo aperto, che non è stato ancora chiuso, abbia un buon momento in cui può essere fatto come avrebbe dovuto essere fatto e, inoltre, abbia un finale molto più splendido di quello che è stato”. Milan, le top news di oggi: De Ketelaere, parla il suo allenatore. Ultime dal ritiro