L’agente Di Domenico: “Maldini ha grandi capacità umane e dirigenziali”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Gianluca Di Domenico, agente di Ricardo Rodriguez (diventato un nuovo giocatore del Torino), attraverso il proprio profilo Instagram ha esaltato Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan

“Sul Paolo Maldini atleta, campione, non c’è e non ci sarà mai nulla da dire, o da aggiungere: è la storia del calcio che parla per lui. Ma sul Paolo Maldini uomo e dirigente si, mi permetto di dire la mia: professionista esemplare, preparato e sempre disponibile, nonostante non sempre le trattative siano state o saranno agevoli – scrive Di Domenico – .Ma la sua eleganza e la sua integrità morale, fanno la differenza. Paolo Maldini dirigente si merita oggi il Milan, non per il suo passato ma per le sue grandi capacità umane e dirigenziali. E il Milan merita un uomo come lui!!”

