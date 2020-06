“Kalulu al Milan un tuo fallimento!”. La stampa francese attacca Juninho

CALCIOMERCATO MILAN – Un fulmine a ciel sereno: Pierre Kalulu sta per diventare un giocatore del Milan. Per il terzino destro sono già state fissate le visite mediche per lunedì. Un modo per consolarsi dall’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Juventus. Il classe 2000 è stato fortemente voluto da Paolo Maldini, che è riuscito a bruciare la concorrenza per un giocatore molto appetibile e in scadenza di contratto.

Una notizia che in Francia non hanno preso bene. Il portale francese ”Sport.fr’, infatti, ha attaccato duramente il direttore sportivo del Lione Juninho Pernambucano. “Bravo Paolo Maldini mentre per Juninho questa decisione di Kalulu è un fallimento“. Parole che non lasciano spazio a nessuna interpretazione, intanto il Milan lo aspetta a braccia aperte.

