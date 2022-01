Juventus, ecco Vlahovic: la bomba di mercato sui quotidiani sportivi

La Juventus sembra essere ad un passo dall'acquisto di Dusan Vlahovic, classe 2000, attaccante della Fiorentina. Ieri Daniele Pradè, direttore sportivo del club viola, ha aperto alla cessione del giocatore. Specificando, però, come la società voglia più di 70 milioni di euro, in contanti, senza contropartite tecniche e pagamenti dilazionati. Per 'SportItalia', la Juve è vicina a mettere a segno il colpo Vlahovic per 67 milioni di euro più bonus. Ma come presentano la bomba di calciomercato i quotidiani sportivi oggi in edicola? Vediamoli tutti!