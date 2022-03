Juventus, Dybala non rinnova: ecco tutte le possibili destinazioni

Paulo Dybala non rinnoverà il proprio contratto con la Juventus. Così, in Italia e all'estero, molte squadre hanno messo gli occhi su di lui

Matteo Mosconi

Ha sicuramente fatto scalpore la notizia giunta ieri, con Paulo Dybala che non rinnoverà il proprio contratto con la Juventus, che dunque lascerà a costo zero a fine stagione.

Dopo il clamoroso annuncio, sono subito iniziate a circolare le prime voci di calciomercato in merito al futuro della 'Joya', che attirerà su di sé i principali top club europei.

In Italia, diventa davvero difficile pensare a qualcuno pronto ad investire sull'argentino. L'Inter rimane sicuramente interessata, con Giuseppe Marotta che non ha mai nascosto il debole per il numero 10 bianconero, ma le cifre portano a pensare che difficilmente potrà indossare il nerazzurro.

Stesso discorso per il Milan, che ha in Zlatan Ibrahimovic l'unica eccezione al tetto salariale dei 4 milioni di euro netti a stagione. E, come noto, la richiesta di Jorge Antun, procuratore di Dybala, è di almeno 10 milioni di euro netti all'anno tra parte fissa (8) e bonus.

A questo punto, l'estero diventa la meta più plausibile per l'attaccante, con voci insistenti provenienti da Inghilterra, Spagna e Francia.

Nel 2019 l'argentino rifiutò la Premier League, ma ora le strade che portano a Tottenham e ad Arsenal potrebbero riaprirsi, con Antonio Conte che lo vorrebbe volentieri a Londra. In Spagna l'AtleticoMadrid vorrebbe regalarlo a Simeone, ma è il Barcellona la destinazione più plausibile, con Xavi che stravede per lui.

Infine la Francia, con il solito PSG pronto a fare follie per accaparrarsi le prestazioni del 'Diez' della Juventus. Insomma, tantissime pretendenti per un giocatore che, molto probabilmente, lascerà l'Italia. Mercato Milan, l'ultima idea di Maldini per l'esterno offensivo >>>

