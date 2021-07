Junior Firpo al Leeds, slittano le visite mediche: ma l’affare non è a rischio

Arrivano alcune indiscrezioni di mercato dall'Inghilterra. Slittano le visite per Junior Firpo al Leeds, ma l'affare non sarebbe a rischio

Dopo il tentativo fatto nel mercato di gennaio, il Milan ci ha riprovato anche in questa sessione a portare Junior Firpo in Italia. Una mission che sembra essere fallita definitivamente. Non ci sono ormai dubbi sul fatto che il classe 1996 sarà un giocatore del Leeds, ma ancora le visite mediche non sono state fissate. E' questa la causa del ritardo del trasferimento ma, secondo quanto riferisce il 'Sun' non ci sono dubbi sul suo passaggio in Premier League. Ecco le top news di oggi sul mercato del Milan: Tonali si taglia lo stipendio, Tadic scala posizioni