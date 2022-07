Inter Miami, pazza idea Messi: “Un obiettivo, ma dipende da lui”

Lionel Messi è il sogno, nemmeno troppo velato, dell' Inter Miami . L'argentino potrebbe trasferirsi negli USA, in Major League Soccer oppure rinnovare per una stagione con il PSG . Dalle informazioni che arrivano da Mundo Deportivo, pare che ad essere sempre piuttosto calda sia soprattutto la pista che porta alla squadra di proprietà di David Beckham . In caso di trasferimento all'Inter Miami Messi ritroverebbe Gonzalo Higuain , compagno di tante partite con la nazionale dell'Argentina.

Ad essere intervistato dal periodico spagnolo Mundo Deportivo è stato Xavier Asensi, Chief Business Officer del club americano. Su Messi, il dirigente ha detto: "Se ci sono possibilità di vederlo all'Inter Miami? Dipende da lui e dalla sua volontà. Vogliamo avere i migliori giocatori del mondo e penso che Messi sia il migliore della storia. D'ora in poi, tocca a te. Vogliamo essere il punto di riferimento per il calcio negli USA, è uno degli obiettivi della proprietà".