Ibrahimovic: “Futuro? Io vado dove comando, non dove la parola non vale niente”

MILAN NEWS – Nell’intervista rilasciata da Zlatan Ibrahimovic a SportWeek, in edicola domani mattina, lo svedese annuncia di fatto l’addio al Milan. “Non so se ci sarà un altro club dopo il Milan, io non chiudo mai le porte. Ma vado solo dove posso comandare, non in un posto in cui le parole non valgono niente. Ho ancora troppa passione per quello che faccio”, ha detto lo svedese. Con queste parole vien facile da pensare un suo possibile ritorno in patria, magari all’Hammarby dove potrebbe benissimo “comandare” dal momento che il 25% delle quote azionarie sono sue. A TAL PROPOSITO ECCO LE ULTIME>>>

