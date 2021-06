Mercato Milan – Attacco, Kalajdzic nuovo obiettivo? La verità | PM News

Le ultime sul mercato del Milan. Sasa Kalajdzic nuovo obiettivo rossonero? Le cose sono andate in maniera diversa. La nostra esclusiva

In una giornata piena di incontri a Casa Milan è emerso un nome nuovo per l'attacco: si tratta di Sasa Kalajdzic. La dirigenza sta cercando da settimane almeno un profilo da affiancare a Zlatan Ibrahimovic. Olivier Giroud a parte, potrebbe arrivare l'assalto anche per un' ulteriore punta. C'è però una novità che noi della redazione di PianetaMilan.it abbiamo scoperto. Non è stato infatti il Milan a cercare l'attaccante dello Stoccarda, ma si è trattata di una proposta dell'agente Beppe Bozzo arrivato a Casa Milan insieme all'agenzia 'Spocs'. L'esito è stato comunque positivo, Kalajdzic verrà tenuto in considerazione. Ecco le top news di oggi sul calciomercato del Milan: le ultime su Tonali. C'è una novità in attacco