Hoefkens (allenatore Bruges): “De Ketelaere? Ecco cosa gli consiglio”

"Come allenatore, voglio che tutti coloro che sono in campo siano in grado di dare il massimo e di dare il 100% in ogni momento. Se c'è qualcuno che dice che non può dare tutto fisicamente, tatticamente o mentalmente è il mio lavoro affrontarlo. Poi devo parlare con il giocatore e vedere com'è la situazione con lui. In questo caso per Charles non era più possibile dare tutto".