Henkel: “Nessun dubbio: Rangnick allenatore e direttore sportivo del Milan”

CALCIOMERCATO MILAN – Jan Henkel, giornalista sportivo tedesco, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ del prossimo arrivo di Ralf Rangnick al Milan. Le sue dichiarazioni su ‘Der Professor‘:

“Ormai non c’è alcun dubbio: Ralf Rangnick allenerà e farà il direttore sportivo del Milan. Rangnick è uno che ha bisogno di decidere, con questo ruolo: questo è il progetto che lui vorrebbe. Lui è uno che inizia un progetto e lo ha dimostrato in Germania con TSG Hoffenheim e RB Lipsia, dove è partito dai dilettanti arrivando, nel secondo caso, anche alla Champions League“.

“Rangnick gioca un calcio con i giovani, quasi senza alternativa – ha proseguito Henkel -: caccia alla palla, pressing alto, entro 10 secondi la sua squadra deve andare in gol. Tatticamente è molto, molto forte. Però, è ‘un crucco al 100%’, non so se la sua mentalità in Italia funzionerà, forse avrà il vantaggio di non capire cosa verrà scritto sui giornali. Rangnick è uno che inizia un progetto e lo porta avanti fino ad un certo punto”. PER POI LASCIARLO AD UN SUO ADEPTO? QUI ULTERIORI DETTAGLI >>>