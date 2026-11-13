Matteo Gabbia guarda al 2027 con l'obiettivo di tornare finalmente a disposizione del Milan di amorim. Il difensore rossonero, fermo da ormai un mese a causa di un problema muscolare, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine dell'evento dell'evento organizzato da Fondazione Milan presso la scuola milanese 'Arturo Toscanini'

Milan, le parole di Gabbia

"Gennaio? Sì, potrebbe essere quello il periodo: stiamo cercando di lavorare molto e di fare tutte le cose nel miglior modo possibile. È chiaro che devo ringraziare i fisioterapisti e il dottore perché davvero stiamo facendo ogni giorno il possibile per cercare di curare l'infortunio e tornare in campo stando bene . È sicuramente stata una stagione per me, fino a questo momento, sfortunata: non voglio che ricapiti o che ci siano recidive, quindi è anche giusto prendere il tempo corretto, tornare bene e sostenere la squadra in questo momento qui".

Durante il corso dell'evento,ha voluto fare il punto sulle sue condizioni fisiche, indicando gennaio come periodo possibile per il ritorno in gruppo. Il centrale, però, non vuole correre rischi e preferisce rispettare i tempi necessari per recuperare completamente, evitando possibili ricadute:

Successivamente, il centrale italiano ha voluto parlare del suo morale, soffermandosi anche sulla squadra rossonera, vittima di diversi infortuni. Gabbia ha riferito di sostenere i ragazzi anche durante il percorso di riatletizzazione.

"Seppure sia un male per la squadra che ci siano tanti infortunati, in questo momento stiamo insieme, ci sosteniamo e cerchiamo di spronarci anche nelle terapie, nel lavoro in palestra e in tutto il percorso di riatletizzazione. Di conseguenza stiamo cercando di far squadra anche in questa settimana per superare poi quelli che sono gli infortuni di tutti i giocatori. Da un punto di vista personale sto cercando di vivere questo momento con calma, nel senso che ci sono delle cose che fanno parte dello sport, fanno parte della vita, non tutti i momenti sono uguali. Questo è sicuramente un momento difficile, ma che mi dà la possibilità comunque di stare vicino alla squadra, di cercare di dare il mio appoggio anche nei momenti positivi o negativi che ci sono. Questo è quello che sto facendo, oltre ovviamente a fare quello che posso per cercare di tornare il prima possibile e dare un contributo sul campo"

Spazio poi il campo, con diversi alti e bassi. Come sappiamo, in Europa League i rossoneri non stanno facendo un percorso molto positivo. in quattro giornate sono stati conquistati solamente 3 punti, arrivati con la vittoria contro il Salisburgo. Il difensore italiano ha voluto soffermarsi sulla situazione, analizzando anche la corsa al campionato:

"Penso che sia un qualcosa su cui dobbiamo cercare di metter la testa, dobbiamo cercare di capire l'importanza di ogni gara. L'altro giorno sentivo l'intervista del nostro allenatore in cui ha detto una cosa importante: dobbiamo capire che ogni partita, quando non vinci, è presa come una sconfitta, una sconfitta pesante. Dobbiamo capire davvero l'importanza di ogni gara e approcciarci all'allenamento per prepararci al 100%, il meglio possibile, per ogni partita. Di conseguenza penso che questo sia un margine di miglioramento, ma vedo un gruppo che ha tanta voglia di migliorare, di lavorare e di conseguenza sono sicuro che riusciremo a sistemare anche questo difetto che c'è stato. Seppure l'inizio dell'anno in campionato sia stato buono e in Europa League meno, ma abbiamo tutto il tempo per migliorare e per fare un anno importante"