Milan, come stanno andando Gabbia e Ballo-Tourè? I numeri stagionali

Milan, Ballo-Tourè non gioca

Fodè Ballo-Tourè è stato prestato al Fullham, ma come sta andando? Dai dati presi da transfermarkt.it, il terzino ha totalizzato zero minuti messi in Premier League, appena due presenze totali in stagione, in Coppa di Lega, per un cumulo di 159' minuti disputati in tre mesi. Un'avventura, fin qui da dimenticare. Sia Gabbia che Fodè Ballo-Tourè potrebbero tornare al Milan a fine stagione.