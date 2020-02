Ex Milan, Ufficiale: Silvestre è un giocatore del Livorno

CALCIOMERCATO – Il Livorno, ultimo in classifica in Serie B, ha deciso di puntare su un rinforzo d’esperienza per il reparto arretrato. Si tratta di Matias Silvestre, che ha indossato anche la maglia del Milan nella stagione 2013/2014. Dopo aver giocato l’ultimo campionato con l’Empoli, l’argentino era svincolato e ha deciso di intraprendere una nuova avventura, la prima nel campionato cadetto. Intanto il Milan non molla Cengiz Under: c’è anche una squadra inglese sul turco, continua a leggere >>>

