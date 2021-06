Ex Milan – Ufficiale, Guarnone riparte da Malta: è il portiere della Valletta

Alessandro Guarnone, prodotto del settore giovanile del Milan, riparte da Malta. E' un nuovo giocatore della Valletta Football Club

Alessandro Guarnone, prodotto del settore giovanile del Milan, riparte da Malta. E' un nuovo giocatore della Valletta Football Club. Il comunicato: "La Valletta Football Club è lieta di annunciare l'accordo ufficiale con il portiere italiano Alessandro Guarnone. Il portiere 22enne del Comune di Milano in Italia è un prodotto del settore giovanile AC Milan, si è unito ai Cittadini per le prossime 2 stagioni. A nome di tutti noi della Valletta FC diamo il benvenuto ad Alessandro e gli auguriamo il meglio con il nostro Club". Calciomercato, il Milan tenta il blitz per Berardi: le ultime >>>