Ex Milan – Silvestre finisce in Belgio: accordo con il Mouscron

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dov’è finito Matias Silvestre? Ha giocato negli ultimi 6 mesi al Livorno, prima dello svincolo di massa voluto dal Presidente Spinelli, in cui è rientrato anche lui. Ha giocato per il Milan nella stagione 2013/2014, collezionando 4 presenze e 1 gol.

Ora ha trovato un accordo con il club belga: Royal Excel Mouscron. Il difensore argentino compirà 36 anni il prossimo settembre: ha firmato un contratto per due stagioni. In bocca al lupo per la nuova avventura.

