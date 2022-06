Ex Milan, Rami potrebbe ripartire dalla Ligue 2: c’è il Saint-Etienne

Rami ha vestito la maglia del Milan dal gennaio 2014 al giugno 2015 . Debutta con la maglia rossonera il 6 gennaio 2014, in occasione della partita vinta per 3-0 contro l'Atalanta e realizza la sua prima rete in Serie A il 1° febbraio seguente, nell'1-1 contro il Torino. Conclude i sei mesi di prestito con il Milan con 22 presenze e tre gol.

A luglio 2014 i rossoneri ed il Valencia trovano un accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Rami al Milan, con il giocatore che firma un contratto triennale. Segna il suo primo gol nella stagione 2014-2015 il 28 settembre seguente, in occasione della partita pareggiata per 1-1 contro il Cesena. A luglio 2015 lascia il Milan per 3,5 milioni di euro e si trasferisce al Siviglia. Il trequartista del Milan? Ecco l'ultima idea di mercato di Maldini e Massara >>>