Ex Milan – Piatek può tornare in Serie A: c’è l’interesse del Torino / News

Krzysztof Piatek torna in Italia dopo le esperienze con Milan e Genoa? Il Torino è interessato al polacco: le ultime notizie

Nell'estate del 2018 il Genoa acquista un calciatore sconosciuto ai più di nome Krzysztof Piatek . Il suo impatto nel campionato italiano è devastante: con la maglia rossoblù segna 13 gol in 19 partite . Nel corso del calciomercato di gennaio il Milan, orfano di Gonzalo Higuain, decide di puntare proprio sul polacco. Vertigini per il salto di qualità? Niente affatto. Il classe 1995 continua a sparare anche con la maglia rossonera e, con i suoi gol, avvicina l'allora squadra di Gennaro Gattuso al ritorno in Champions League, poi sfumato per un solo punto.

Sembrava che il Milan avesse trovato il suo attaccante ideale per i prossimi anni, ma il rendimento calato improvvisamente porta ad un divorzio a gennaio 2020 impossibile da pronosticare pochi mesi prima. Con l'Hertha Berlino la scintilla non scocca mai e, per questo motivo, all'orizzonte potrebbe esserci un ulteriore trasferimento per lui. Secondo quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb' il Torino ha messo nel mirino il giocatore, che potrebbe arrivare per circa 15 milioni di euro. In granata troverebbe il suo ex allenatore Ivan Juric. Intanto il Milan pensa a un giocatore che sta per rompere con un Barcellona.