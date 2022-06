Ex Milan – Su Petagna Monza e Salernitana, ma vuole restare al Napoli

Andrea Petagna potrebbe vestire la maglia del Napoli anche nella prossima stagione, nonostante le avances di Monza e Salernitana . I brianzoli, neopromossi in Serie A, vorrebbero rinforzi di categoria ed esperienza. Oltre a Joao Pedro del Cagliari, il Monza pensa a Petagna per l'attacco. Così come la Salernitana, che perderà Federico Bonazzoli . Uno degli artefici della salvezza campana, infatti, potrebbe finire a Bologna o Fiorentina. Ecco la necessità di una nuova punta.

Monza e Salernitana su Petagna, ma come dicevamo non è esclusa la permanenza dell'ex Milan al Napoli. Come confermato dal suo entourage, la volontà è quella di giocarsi le sue carte alla corte di Luciano Spalletti. Lo riferisce 'Radio Kiss Kiss'. Milan, le top news di oggi: Leao e Bennacer, rinnovi in stand-by.