Ex Milan, Paloschi pronto a rientrare? Si allena con il Desenzano

Come riportato dal noto esperto di calciomerca Gianluca Di Marzio, il Desenzano, club di Serie D militante nel Girone B, avrebbe messo nel mirino Alberto Paloschi, attaccante classe '90 ex Milan attualmente svincolato. Da qualche giorno, il calciatore si sta allenando con la squadra. La società sognerebbe il colpo. Ieri l'allenatore Tacchinardi ne ha parlato in conferenza stampa, e potrebbero esserci sviluppi nelle prossime ore perché Paloschi avrebbe ancora voglia di giocare. L'esperienza di Paloschi al Milan è stata una parentesi dimenticabile. Il classe '90 ha militato nelle giovanili dei rossoneri per molti anni e nella stagione 2007/2008 è passato in prima squadra. Salito alla ribalta per il suo gol all'esordio contro il Siena dopo 18 secondi dal suo ingresso il 10 febbraio 2008. LEGGI ANCHE: Milan, che errore sul calciomercato! Ora Giroud è solo