Ex Milan – Paloschi potrebbe finire in Serie C: la possibile destinazione

Alberto Paloschi, attaccante svincolatosi dalla SPAL, potrebbe ripartire dalla Serie C. L'ex Milan, infatti, secondo quanto riportato da 'L'Arena' è seguito con interesse dalla Virtus Verona. Il quotidiano in merito scrive: "In embrione ogni riflessione su Paloschi, ma l’opzione Virtus non pare da escludere a priori".