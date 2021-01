Ex Milan – Mastour riparte dalla Lega Pro: ecco dove giocherà

MILAN NEWS – Era considerato unanimemente un possibile futuro campione, Hachim Mastour. Il marocchino classe 1998 quando aveva 14 anni era approdato al Milan, acquistato da Adriano Galliani per soli 300mila euro, anticipando l’Inter e molti altri top club. Di lui si ricordano però i giochi di prestigio nei video e in allenamento o con Neymar, stella del Paris Saint-Germain. In campo non ha mai inciso e dopo una serie di stagioni in prestito si è svincolato dai rossoneri nell’estate 2018. Ora giocava nella Reggina, in Serie B, che lo ha preso a zero un anno fa. In questa stagione però solo 11 presenze e nessun gol. Ecco perché i calabresi hanno deciso di cederlo in prestito: secondo Nicolò Schira, infatti, Mastour si trasferirà in prestito al Carpi, in Lega Pro. Continua a muoversi, in attesa di esplodere.

