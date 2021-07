Ex Milan – Mastour rescinde il contratto con la Reggina

Hachim Mastour, ex calciatore del Milan considerato una promessa, ha rescisso il suo contratto con la Reggina, club di Serie B

L'italo-marocchino era arrivato in rossonero nel 2012 con grandi referenze. Nel 2015 il 'The Guardian' lo aveva inserito nella lista dei 50 migliori calciatori nati nel 1998. Poi, però, Mastour non ha mantenuto le aspettative. Prestiti vari al Malaga, allo Zwolle. Poi la firma con i greci del Lamia e nel 2019 il passaggio alla Reggina. Con i calabresi gioca poco e nel gennaio 2021 viene ceduto in prestito al Carpi. Un solo gol, contro la Sambenedettese, poi il ritorno in Calabria. Proprio ieri la rescissione con gli amaranto.