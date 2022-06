Ex Milan – Mastour riparte dalla Serie B marocchina: la nuova sfida

Le grandi aspettative riposte in Hakim Mastour, ex settore giovanile del Milan, non sono state finora rispettate. Il marocchino è però pronto a ripartire

Kenneth Malandrin

Dopo i celebri video in cui mostrava le sue qualità ed i numerosi prestiti in giro per l'Europa, Hakim Mastour è pronto a ricominciare con il calcio giocato. Il marocchino, nato a Reggio Emilia il 15 giugno 1998, è reduce dalle esperienze con Carpi e Reggina. In seguito ad essa, Mastour non ha firmato nuovi contratti.

Nelle ultime ore, TuttoMercatoWeb rilancia la notizia che vuole il 24enne prossimo alla firma con una nuova squadra. Si tratta del Nahmdat Zemamra, squadra militante nella seconda serie del calcio marocchino.

Sicuramente Mastour non ha rispettato le rosee aspettative previste per lui all'inizio della carriera, ma Hakim sembra voler dimostrare di poter essere ancora in grado di salire alla ribalta.