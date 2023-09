Ex Milan, Luiz Adriano cambia squadra? Ripartenza dalla Saudi Pro League

Milan, ti ricordi di Luiz Adriano? L'attaccante che i rossoneri comprarono per formare la coppia in avanti con Carlos Bacca. Se il colombiano, con tutti i suoi limiti, diventò uno dei fari di quell'attacco, lo stesso non si può dire del brasiliano, che lasciò Milanello senza rimpianti. L'ex milanista sarebbe in procinto di cambiare squadra. Obiettivo? La Saudi Pro League. L'ex Milan, come riportato da Gianluca Di Marzio, potrebbe lasciare l'Internacional per andare a giocare nella Saudi Pro League. 30 presenze e 3 gol per l'attaccante brasiliano nell'ultimo anno. Con il Milan, il brasiliano, ha seganto 4 gol in 33 presenze dal 2015 al 2017. Per la punta, quindi, ci potrebbe essere presto un altro trasferimento dopo il ritorno in Brasile. LEGGI ANCHE: Le parole di Braida sulla Champions League e il derby