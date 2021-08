Ex Milan – Lapadula vicino al ritorno in Serie A | Calciomercato News

Gianluca Lapadula non resterà al Benevento: alcune squadre di Serie A vogliono l'attaccante in questo calciomercato, ecco chi è in vantaggio

Riccardo Varotto

L'ex attaccante del Milan, Gianluca Lapadula, è vicino al ritorno in Serie A in questa sessione di calciomercato. Il giocatore è attualmente del Benevento, in Serie B, ma ha parecchie richieste da club della massima serie. La squadra maggiormente interessata sembra essere l'Udinese, ma anche il Verona e la Sampdoria seguono il peruviano.

Lapadula percepisce uno stipendio davvero alto per la Serie B, ossia 1,8 milioni di euro a stagione. Per questo motivo, il Benevento vuole venderlo e sostituirlo con un profilo maggiormente economico. L'ex Milan è reduce da una buona stagione con la maglia giallorossa (a livello personale, dato che i campani sono retrocessi) ed è stato un assoluto protagonista del Perù in Coppa America.