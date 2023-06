Ex Milan, Kessié tolto dal mercato: per il Barcellona è incedibile

Potrebbe non essere al termine l'esperienza di Franck Kessié al Barcellona. L'ex centrocampista del Milan, arrivato in Catalogna a parametro zero nell'estate 2022, ha disputato 43 partite tra Liga, Champions ed Europa League, Coppa del Re e Supercoppa di Spagna: 3 gol e 3 assist all'attivo in 1.801 giocati. Come riferisce Sport, infatti, l'ex centrocampista rossonero, che è stato più volte accostato anche all'Inter, non sarebbe più sul calciomercato col Barcellona che lo ritenerebbe incedibile. L'area sportiva blaugrana vede Kessié come un centrocampista diverso da quelli che hanno al momento in rosa. Per questo, una sua possibile partenza, sarebbe da escludere. LEGGI ANCHE: Contatto Milan-Sassuolo per Frattesi: la richiesta