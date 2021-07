Ex Milan – Balotelli in Turchia: la conferma del Presidente

Il futuro di Mario Balotelli può essere la Turchia. Il presidente dell‘Adana Demispor conferma una trattativa a buon punto con l’ex Milan

Dopo la scadenza di contratto con il Monza, Mario Balotelli potrebbe tentare una nuova avventura fuori dall'Italia. L'ex Milan p molto vicino a trasferirsi in Turchia, con la maglia dell'Adana Demispor. Arriva anche la conferma del Presidente Murat Sancak, che ha rilasciato queste dichiarazioni: "Con Balotelli abbiamo quasi raggiunto l'intesa, diciamo che siamo all'85%. Mario ci ha detto che vuole venire da noi, verrà in Turchia la prossima settimana. Se troveremo l'accordo allora vestira la nostra maglia. Vuole avere successo con noi per andare al Mondiale in Qatar". Milan, rischi di perdere Kessié: le ultime news sull'ivoriano >>>