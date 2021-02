Europa League, alle 13 il sorteggio: derby italiano Milan-Roma possibile

Sorteggio Europa League, il Milan guarda interessato

Dopo una qualificazione al cardiopalma, il Milan assisterà al sorteggio di Europa League, in programma quest’oggi alle ore 13. Ci sono diverse insidie per i rossoneri in vista degli ottavi, con gli spauracchi Manchester United, Tottenham e Arsenal da evitare a tutti i costi. Attenzione, però, anche ad un possibile risvolto fino a poco tempo fa non possibile. In questa edizione, infatti, gli accoppiamenti sono liberi; ciò vuol dire che potrebbe anche andare in scena un derby tra Milan e Roma, uniche due squadre italiane rimaste in corsa. Segui gli aggiornamenti LIVE del sorteggio di Europa League >>